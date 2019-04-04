Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette esecek..Hava sıcaklıkları; Lefkoşa’da 21, Gazimağusa’da 20, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 21, Lefke’de 18 ve İskele’de ise 20 derece dolaylarında olacak..

