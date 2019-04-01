Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek..Hava sıcaklıkları; Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 17, Girne’de 18, Güzelyurt’ta 18, Lefke’de 16 ve İskele’de ise 16 derece dolaylarında olacak..

