banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
233.372
DOLAR
5.6289
STERLİN
7.3150
EURO
6.3221
Biz demiştik!
BİZ DEMİŞTİK!
Suç işlemeye teşebbüs
SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
Ölü bulunan Hacer Ulaş'ın eşi tutuklandı
ÖLÜ BULUNAN HACER ULAŞ'IN EŞİ...
12 yıl sonra tutuklandı
12 YIL SONRA TUTUKLANDI
banner306
Flaş Haber
Biz demiştik!
Kapat

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:06
Bugün hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek..Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek..Hava sıcaklıkları;    Lefkoşa’da  18, Gazimağusa’da  17, Girne’de    18, Güzelyurt’ta  18, Lefke’de  16 ve İskele’de  ise  16  derece dolaylarında olacak..
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biz demiştik!
Biz demiştik!
Ölü bulunan Hacer Ulaş'ın eşi tutuklandı
Ölü bulunan Hacer Ulaş'ın eşi tutuklandı
Mersinlik Kantara anayolu trafiğe açıldı
Mersinlik Kantara anayolu trafiğe açıldı
Gaziantep'te muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1 yaralı!
Gaziantep'te muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1 yaralı!
2019 İl il seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ilk oy oranları...
2019 İl il seçim sonuçları açıklanıyor! İşte ilk oy oranları...
Gazimağusa Yeni Hastane yolunda Çarşamba gününden itibaren tek yön uygulaması başlatılacak
Gazimağusa Yeni Hastane yolunda Çarşamba gününden itibaren tek yön uygulaması başlatılacak
1 Nisan 2019 Pazartesi Gündemi
1 Nisan 2019 Pazartesi Gündemi
Gazi Baf Dayanışma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Gazi Baf Dayanışma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Bakan Özyiğit, yağışların olumsuz etkilediği bölgelerdeki okullara ziyaretlerde bulundu
Bakan Özyiğit, yağışların olumsuz etkilediği bölgelerdeki okullara ziyaretlerde bulundu
Eczanelerin çalışma saatleri yarın değişiyor
Eczanelerin çalışma saatleri yarın değişiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim