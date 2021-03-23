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Bugün hangi sektörler 1500 TL desteği alacak ?

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bin 500 TL’lerin ödenmesi için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL aktarıldığını duyurmuştu..

23 Mart 2021 Salı 09:00
Bugün hangi sektörler 1500 TL desteği alacak ?
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İşte bin 500 TL’lerin ödeneceği sektörler…

(A) Meyhaneler ve restoranlar

(B) Barlar ve cluplar (diskolar)

(C) Kateler ve pastahaneler

(Ç) Sinema ve tiyatro salonları

(D) Kahvehaneler

(E) Bet ofisler

(F) Spor salonları

(G) internet kafeler

(H) Etütler, kreşler ve özel dersler

{1) Ercan Devlet Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren işyerleri

(i) Sanatsal faaliyet yapan işyerleri

(J) Masaj salonları

(K) Berberler, kuaförler ve güzellik salonları

(L) Turizm ve seyahat acenteleri

(M) Taksiler

(N) Toplu taşıma faaliyeti yapan işyerleri

(O) Basın sektöründe faaliyet gösteren işyerleri

(Ö) Oteller, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar

Ancak pandemi merkezi olarak faaliyet

gösteren otellerler, tatil köyleri, bungalowlar ve

pansiyonlar bu maddede düzenlenen istihdam

destek ödemesinin kapsamı dışındadır.

(P) Kumarhaneler (Casinolar)

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Anahtar Kelimeler:
1500 Tl Destek ödemesi
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