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Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret var

Kurban bayramının 3.günü..

Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret var

Kurban bayramının 3.günü..

13 Ağustos 2019 Salı 06:45
Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret var

İslam dünyasının iki bayramından biri olan dört günlük Kurban Bayramı’nın 3. günü kutlanıyor.
Bayram çerçevesinde, bugün, Din İşleri Başkanlığı’nın organizesiyle Güney Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek.
Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenlenen açık görüş programı bugün ve yarın da devam edecek.
Hükümlü ve tutuklular, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı bulacak.
Kurban Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği belirtilmişti.

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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrederken; bugün ve yarın da iç kesimlerde 38 - 41 dereceler görülecek.
Sahillerdeki sıcaklığın 34-37 derece dolaylarında olması beklenirken; rüzgar da, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşların aldığı önlemler de devam ediyor.
Polisin, şikâyet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye,  156 Alo Narkotik”  ve diğer telefon hatlarıyla kesintisiz 24 saat halka hizmet veriyor.

 

Son Güncelleme: 13.08.2019 09:54
Anahtar Kelimeler:
Hala Sultan Tekkesi
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