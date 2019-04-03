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Bugün elektrik kesintisi var

Bugün elektrik kesintisi var

03 Nisan 2019 Çarşamba 08:52
Bugün elektrik kesintisi var

GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE BUGÜN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çatalköy Köy İçi ve Köyün Batısı'nda Raşit Özuslu Caddesi'nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını istendi.

LEFKOŞA’DA BAZI BÖLGELERE BUGÜN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 09.00- 11.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak elektrik kesik olacak. Kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu Bölgesi”

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin almasını istendi.

Son Güncelleme: 03.04.2019 08:56
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