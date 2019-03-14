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Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

14 Mart 2019 Perşembe 21:13
Bugün elektrik kesintisi var

BUGÜN ÇATALKÖY VE LAPTA’DA BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün orta ve alçak gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle Çatalköy ve Lapta’da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Çatalköy Köy içi ve Köy’ün batı kısmında Raşit Özuslu Caddesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 13.30 saatleri arasında; Lapta’da İrfan Nadir Sokak ile Babil Bahçeleri Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesilecek.

Son Güncelleme: 15.03.2019 09:19
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