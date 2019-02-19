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Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

Bugün elektrik kesintisi var

Dikkat!

19 Şubat 2019 Salı 08:12
Bugün elektrik kesintisi var

Kalkanlı bölgesindeki Orkide ve Karanfil sokak bugün yaklaşık 7 saat elektriksiz kalacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kalkanlı bölgesindeki Orkide Sokak ve Karanfil Sokak’ın elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisinin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğini belirten Kıb-Tek, vatandaşları şebekede her an elektrik varmış gibi davranması konusunda uyardı.

 

Son Güncelleme: 19.02.2019 11:30
Anahtar Kelimeler:
Kalkanlı Elektrik Kesintisi
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