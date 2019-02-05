Bugün elektrik kesintisi var

KALKANLI’DA BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da bugün 10.00-15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden Kalkanlı’nın bir kısmı ile Çiğdem Sokak etkilenecek.

BUGÜN GİRNE’NİN BAZI BÖLGELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Girne’de, bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.



Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00-10:00 saatleri arasında olacak ve kesintiden Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi etkilenecek.