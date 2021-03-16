Bugün Dünya Sosyal Hizmet Günü…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, her yıl Mart ayının üçüncü Salı günü kutlanan Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı ve sosyal hizmet alanında çalışanların gününü kutladı.

Mesajda, mesleğin hak ettiği değeri görmesi dileği ifade edildi.

Sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet çalışanları tüm dünyada Sosyal Hizmet Günü’nü mesleki bir gün olarak gördüğü kaydedilen mesajda, sosyal hizmetin bireylerin, grupların, toplulukların toplumun değişen koşullarına uyum sağlamasında kolaylaştırma, değişimi hızlandırma ve değişimi yaratma düzeylerinde sorumluluk taşıyan bir meslek ve hizmetler bütünü olduğuna işaret edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ve mesleğin hedefinin, bireyin toplumsal işlevselliğini yerine getirmesini engelleyen bireysel ve toplumsal nedenlerden kaynaklanan sorunların çözülmesi olduğuna işaret edilen mesaj şöyle sürdü:

“Günümüzde, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, mülteci, yoksul başta olmak üzere hakları elinden alınan veya hakları daha fazla korunmaya ihtiyacı olan insanlar, insan hakları çiğnendiği ya da insan haklarının gerekleri yerine getirilmediği için daha fazla psikososyal sorunlarla karşı karşıya kalmakta, yalnızlaşmakta ve çaresiz hale gelmektedir. Bu nedenle insanın sahip olduğu hakları korumaya ve bu hakları geliştirmeye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmalarımızın tüm gayesi; çağdaş, üretken, sağlıklı ve mutlu bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmaktır.”

Günün 24 saati süreklilik gösteren hizmetler yürüten ve tüm dünyada olduğu pandemi nedeniyle artan psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar karşısında büyük bir özveri ile çoğu zaman özel hayatlarından fedakarlık göstererek çalışan tüm Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının Sosyal Hizmet Günü’nün kutlandığı mesajda, 2021 yılında mesleğin hak ettiği değeri görmesini dilendi.