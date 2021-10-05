Bugün Dünya Öğretmenler Günü…

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN ve OLTEK ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, her yıl olduğu gibi, Kıbrıslı Rum ve Türk eğitim sendikaları olarak 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutladıkları kaydedildi.

“Bugün, sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda mesleğimizin daha iyiye ulaşması için karşılıklı saygı, işbirliği, ortak mücadele ve dayanışma anlayışımızın ve bölünmüş ülkemiz Kıbrıs'ta barışçıl bir federal çözüme ulaşma çabamızın göstergesidir” ifadeleri kullanılan açıklamada, Mart 2019'dan bu yana 21. yüzyılın en zor zamanlarının yaşandığı belirtildi.

Eğitimin Covid-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri olduğu, toplumların temel direği olan öğretmenlerin okulların kapanmasıyla eğitimdeki kaybı önlemek için çok çalıştıkları, hükümetlerden ise herhangi bir altyapı ve ekipman desteği almadan öğrencilerini eğitmek için üstün gayret gösterildiği kaydedildi.

“Bu yıl, enfekte riskine rağmen eğitim sendikalarının üstün gayretleriyle yüz yüze eğitime başlandığı ve öğretmenlerin sınıflarında özverili çalışmalarını sürdürmekte olduğu” kaydedilen açıklamada, Eğitim Enternasyonal’ın 2021 yılında öğretmenlerin durumuna ilişkin küresel raporu şöyle belirtildi:

“Öğretmen sendikalarının %55,1'i öğretmen maaşlarının ya azaldığını ya da durgun kaldığını bildirmektedir; Öğretmen sendikalarının yaklaşık %30'u toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sınırlamalar olduğunu bildirmektedir; Öğretmen sendikalarının %59,1'i öğretmen ve akademisyen istihdamlarında geçici ve kısa süreli sözleşmelerin kullanıldığını bildirmektedir; Öğretmen sendikalarının %42,5'i öğretmenlerin çalışma koşullarında gerileme olduğunu bildirmektedir.”

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün, başarı ve dayanışma kutlama günü olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dahası, hükümetleri; eğitime ve öğretmenlere daha fazla yatırım yapmaya, statülerini ve çalışma koşullarını iyileştirmeye çağırma günüdür.

Unutulmamalıdır ki, eğitim; bilgi, değer ve ahlak kazanma ve becerileri geliştirme sürecidir. Ortak değerler ve hedefler anlayışına sahip bir toplum, bir millet yaratma sürecidir. Geleceği yaratma sürecidir. Ve öğretmenler bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Pandemi tehdidi altında, öğretmenler bu süreçte eğitimde iyileşmenin merkezinde, kalbinde yer almaktadır.

Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü teması: Eğitimde İyileşmenin Merkezinde Öğretmenler.

Bu slogan, dünyanın öğretmenlere umutsuzca ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadır. Eğitim Enternasyonal’ın 2021 yılı öğretmenlerin durumuna ilişkin küresel raporunda verilen rakamlar ışığında acilen harekete geçilmesi elzemdir. Öğretmenler fazla çalışmaya, değersizleştirilmeye ve düşük ücret almaya devam edemezler. Dünya daha iyi bir şekilde inşa edilecekse, eğitimde iyileşmeye öncülük etmek için öğretmenler desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.”

“ORTAK MÜCADELE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

“Biz, Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları, Eğitim Enternasyonal’ın (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyeleri olarak, zorlukların aşılmasında ortak mücadelenin büyük önem taşıdığını düşünüyor ve öğretmen haklarının korunması ve iyileştirilmesinde, tüm üye öğretmen sendikalarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmekten onur duyuyoruz” denilen açıklamada, bu inançla, karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliklerini artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edecekleri vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid öncesi dönemde olduğu gibi demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerlerini teşvik etmek için var gücümüzle çalışacağız.

COVID-19 salgını eğitime büyük zararlar verdi. Okulların kapanması ve öğrenme kaybından öte, sayısız eğitimci, sendika üyesi ve mesleğimizin liderleri hayatını kaybetti. Kayıplar hayret verici boyuttadır.

Bu yıl, 5 Ekim aynı zamanda pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anma günüdür. Ölümlerinin eğitim üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır. Eğitim Enternasyonal, bu özel günde tüm üye sendikaları meslektaşlarımızı onurlandırmak için bir dakikalık saygı duruşu düzenlemeye çağırıyor. Bu nedenle kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve eğitim çalışanlarımızın anısını yaşatmak için tüm meslektaşlarımızı saat 12.00'de bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz.

Eğitim Enternasyonal aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın onuruna dünya genelinde bir saygı etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Tüm üyeler kaybettiğimiz ve sonsuza dek unutmayacağımız meslektaşlarımızı hatırlamak ve onurlandırmak için bir araya gelecekler. Onların mirasını yürütecek ve hayatları boyunca yaptıkları çalışmaları, öğrencilerine, meslektaşlarına ve mesleklerine olan bağlılıklarını kutlayacağız. Mesleğimizi, onların bıraktıkları yerden daha ileriye götürmeye kendimizi adayacağız. Ayrıca, kaybettiğimiz meslektaşlarımızın hayatlarından kesitler sunacak çevrimiçi bir anma web sitesi açılacaktır.”





