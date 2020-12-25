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Bugün BRTK'nın kuruluş yıldönümü

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıldönümü dolayısı ile bugün gün boyu özel canlı yayınlar gerçekleştiriliyor.

25 Aralık 2020 Cuma 11:14
Bugün BRTK'nın kuruluş yıldönümü
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün gün boyu özel canlı yayınlar ve çeşitli etkinlikler yapılıyor.
1963 yılında yayın hayatına sadece bir radyo kanalı ile başlayan BRT, bugün 3 televizyon kanalı, 6 farklı radyosu, web sayfası ve Youtube kanallarıyla dünyaya yayın yapıyor. 

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 57’nci kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bugün çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 
Koronavirüs salgını nedeni ile her yıl düzenlenen resepsiyon bu yıl gerçekleştirilmeyecek. 
Bugün gün boyu özel canlı yayınlar yapılacak. Sabah saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kuruluş yıldönümü dolayısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti de canlı yayınla ekranlar taşınacak. Özel canlı yayınlar esnasında saat 16.00’da ise Başbakan Ersan Saner’in katılımı ile “BRT 57. Yıl Pastası” kesilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Brtk
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