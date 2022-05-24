banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
30 Milyon TL hem de ihalesiz!
30 Milyon TL hem de...
Kıb-Tek duyurdu... İptaline karar verilen “yakıt değişim değeri” için faturalarda indirim işlemlerine başlandı
Kıb-Tek duyurdu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ani ölüm! 38 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm! 38 yaşında hayatını...
Bu hükümetin süresi…
Bu hükümetin süresi…
banner405

Bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

24 Mayıs 2022 Salı 08:09
Bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

1-  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lapta’da 5 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın 09.00- 14.00 saatleri arasında; Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi ve Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.

banner341

2- Girne’de yarın bazı bölgelere 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle kesik olacak.

Açıklamaya göre, elektrik kesintisi olacak bölgeler şunlar:

"Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı , Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi,  Karaoğlanoğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi"

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Milyon TL hem de ihalesiz!
30 Milyon TL hem de ihalesiz!
Tatar: “GKRY’nin Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alındığına yönelik iddiaları doğru değil”
Tatar: “GKRY’nin Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alındığına yönelik iddiaları doğru değil”
"Protokolü reform olarak yutturma hakkına sahip değiller”
"Protokolü reform olarak yutturma hakkına sahip değiller”
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Barış Gücü aracına yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Barış Gücü aracına yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik
Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik
Sağlık Bakanlığı nisan ayı deniz suyu analizleri konusunda açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı nisan ayı deniz suyu analizleri konusunda açıklama yaptı
Sevenleri şokta Ata Tecimer hayatını kaybetti
Sevenleri şokta Ata Tecimer hayatını kaybetti
Kıb-Tek duyurdu... İptaline karar verilen “yakıt değişim değeri” için faturalarda indirim işlemlerine başlandı
Kıb-Tek duyurdu... İptaline karar verilen “yakıt değişim değeri” için faturalarda indirim işlemlerine başlandı
Cumhurbaşkanı Tatar, ara bölgede BM aracına yapılan saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Tatar, ara bölgede BM aracına yapılan saldırıyı kınadı
Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim