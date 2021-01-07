Bugün bazı bölgeler elektriksiz

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Aşağı Cengizköy Birinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde de bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.