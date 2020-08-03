Bugün bayramın son günü

Kurban Bayramı, koronavirüs gölgesinde sosyal mesafe, maske gibi önlemlerle de olsa kutlanıyor.

Kurban Bayramı’nda, koronavirüs önlemleri çerçevesinde bazı yerlerde bayramlaşma etkinlikleri yapılıyorken, bazı yerlerde ise yapılmıyor.

Lefkoşa Türk belediyesi tarafında her yıl geleneksel olarak kurulan bayram yeri de bu yıl kurulmadı.

Cumhurbaşkanlığı’nda bayramın birinci günü yapılan bayramlaşma tebriği de bu bayram gerçekleştirilmedi.

Bayram dolayısıyla gerekli önlemler alındı.

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramını halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldıklarını açıkladı.

Merkezi Cezaevi’nde de açık görüş devam ediyor.