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Bugün babalar günü..Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı?

Bugün babalar günü..Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı?

16 Haziran 2019 Pazar 09:17
Bugün babalar günü..Babalar Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı?

Tarihi, Amerikan iç savaşı dönemine dayanan ve dünya çapında geçerliliği olan "Babalar Günü" her yıl haziran ayının 3. pazarı kutlanıyor.

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Babalar günü nasıl ortaya çıktı?
Bir Amerikan iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü
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