banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Bugün Anneler Günü

KKTC Anneler Derneği, annelere olan “Sevginin” ve içten güzel “Bir Çift Sözün” yerini hiçbir hediyenin alamayacağını belirterek, tüm annelerin gününü kutladı.

09 Mayıs 2021 Pazar 11:30
Bugün Anneler Günü
banner337

Her yıl yılın annesini seçen KKTC Anneler Derneği bu yıl “Kıbrıs Türk Annelerini” Yılın Anneleri ilan etti.
Dernek eş Başkanı Ayten Işık Anneler günü nedeniyle yaptığı açıklama şöyle;
“‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ sözü ile annelerin önemini vurgulayan Peygamberimiz bu mesajı ile insanoğluna dünya üzerinde mutluluğa ulaşmanın sırrını da göstermiş onlara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurgulamış bulunmaktadır.  

banner341
Dünya Anneler günü nedeni ile Kıbrıs Türk halkının varlık ve özgürlük mücadelesinin en derin izlerini taşıyan ve acılarını yaşayan Kıbrıs Türk halkına ‘İnsan Hakları’ bayraktarlığı yapmış büyük fedakarlıklar ile en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz olan çocuklarımıza ‘Barışın tek güvencesi olan ‘Bağımsızlık’ gibi insanlığın en yüksek mertebesine ulaşmasında üstün vasıflara sahip olarak yetişmelerini sağlayan Kıbrıs Türk annelerini derneğimiz ‘Yılın Anneleri’ ilan etmiş bulunmaktadır”

 

banner360
Son Güncelleme: 09.05.2021 11:49
Anahtar Kelimeler:
KktcAnneler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay'dan Anneler Günü mesajı
Canaltay'dan Anneler Günü mesajı
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ne yeniden Hasan Sungur seçildi
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ne yeniden Hasan Sungur seçildi
Dikkat elektrik kesintisi!
Dikkat elektrik kesintisi!
Hava durumu
Hava durumu
Olgun Amcaoğlu’nun Anneler Günü mesajı
Olgun Amcaoğlu’nun Anneler Günü mesajı
Başbakan Saner’den Kadir Gecesi mesajı
Başbakan Saner’den Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Dünya Talasemi Günü Mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Dünya Talasemi Günü Mesajı
Devlet piyangosu çekildi
Devlet piyangosu çekildi
Güney Kıbrıs’ta 397 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 397 yeni vaka
Başbakan Ersan Saner'den Anneler Günü mesajı
Başbakan Ersan Saner'den Anneler Günü mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim