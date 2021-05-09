Bugün Anneler Günü

Her yıl yılın annesini seçen KKTC Anneler Derneği bu yıl “Kıbrıs Türk Annelerini” Yılın Anneleri ilan etti.
Dernek eş Başkanı Ayten Işık Anneler günü nedeniyle yaptığı açıklama şöyle;
“‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ sözü ile annelerin önemini vurgulayan Peygamberimiz bu mesajı ile insanoğluna dünya üzerinde mutluluğa ulaşmanın sırrını da göstermiş onlara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurgulamış bulunmaktadır.
Her yıl yılın annesini seçen KKTC Anneler Derneği bu yıl “Kıbrıs Türk Annelerini” Yılın Anneleri ilan etti.