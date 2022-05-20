“Bugün akaryakıta herhangi bir zam yapılmayacak”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın bir hafta süre ile Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verildi

“2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Meclis’e sevk edildi

Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın bir hafta süre ile halka yansıtılmayarak, Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verdi.

UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Alınan kararları Sözcü Dursun Oğuz açıkladı.

Petrol ve dövizdeki artışa işaret ederek, akaryakıt fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunulduğunu aktaran Oğuz, “Bakanlar Kurulu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak bir karar üretmiştir. Bu karar çerçevesinde, Ekonomi Bakanı’nın vermiş olduğu fiyatlara göre, 95 oktan benzinde 3.90, 98 oktan benzinde 3.96 ve eurodizelde 0.98 TL artış meydana gelmiştir. Ancak halkımızın alım gücünü koruma adına Bakanlar Kurulumuz bu artışı yapmayarak, bir hafta süre ile bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar üretmiştir. Bugün akaryakıta herhangi bir fiyat artışı veya zam yapılmayacaktır.

- Spor federasyonlarının 2022 yılı bütçeleri onaylandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Meclis’e sevk edildiğini de aktaran Oğuz, ayrıca Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların önergelerinin geçirildiğini ve Spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını belirtti.

Sözcü Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin feshi ile ilgili de bir karar üretildiğini kaydederek, “1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasının tasfiyesine ilişkin gücünde kararname onaylandı.Bu çerçevede limandaki hizmetlerle ilgili bir ihale süreci başlayacaktır” dedi.