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Bugün ada genelinde yağış bekleniyor

06 Eylül 2022 Salı 09:45
Bugün ada genelinde yağış bekleniyor

-Yağışlar 13.00-17.00 saatlerinde özellikle iç kesimlerde etkili olacak

Meteoroloji Dairesi Müdürü İlker Edip Buran, ada genelinde bugün saat 13.00-17.00 saatleri arasında yağış beklendiğini söyledi.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Buran, özellikle iç kesimlerde metrekareye 10 kg ve üzerinde yağış düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Yarın ise doğu sahil şeridi, Mağusa, Salamis ve Karpaz bölgelerinin yağış almasının beklendiğini, ardından yağışlı sistemin adayı terk etmesini öngördüklerini ifade eden Buran, bugün özellikle öğle saatlerinde yüzde 50-60 oranında nem beklendiğini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 06.09.2022 11:08
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