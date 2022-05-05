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Bugün 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü…

KTHES BAŞKANI ÖZGÖÇMEN 5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:45
Bugün 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü…

“EBELER SAĞLIK SİSTEMİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI”
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı (KTHES) İbrahim Özgöçmen, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ebelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti. 
Özgöçmen mesajında, “Öyle bir meslek düşünün ki her anı yeni bir hayata vesile olmak ve mucizeye tanıklık ederken o mucizenin bir parçası olmak olsun, işte bu mesleğin adı ebeliktir” ifadelerini kullandı. 

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Ebelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Özgöçmen, “Sağlık hizmetinin kutsal anaları, ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurları. Hayata tutunuşumuzun elleri, annelerin güven kaynakları dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar” dedi. 
Ebelerin; her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ve ülkenin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalıştıklarını kaydeden Özgöçmen, sağlıklı toplumların oluşması için en temel adımda yer aldıklarını ifade etti. 
Özgöçmen, böylesine kutsal bir görevi fedakârlıklar içerisinde yerine getirmeye çalışan tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutladı. 

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Son Güncelleme: 06.05.2022 09:33
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