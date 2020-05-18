Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok

KKTC’DE 31 GÜNDÜR POZİTİF KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

KKTC’de bugün yapılan 201 testte pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı. 31 gündür pozitif vaka olmayan ülkede toplam test sayısı 30 bin 496’ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 201 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin Gazimağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalar, gıda sektörü çalışanları ve bazı sağlık çalışanlarına yapıldığını bildirdi.

KKTC’de bugüne kadar toplam 108 kişiye hastalık teşhisi konuldu, bunlardan 4’ü hayatını kaybetti. Tedavi gören son hasta 11 Mayıs’ta taburcu oldu.