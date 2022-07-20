Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı…

Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Kutlamalara TC’yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay katılıyor

Türk Yıldızları 09.30’da Lefkoşa’da başlayacak tören alanı semalarında, 18.00’de ise Girne’de gösteri yapacak

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", bugün tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bugün başkent Lefkoşa’da, tüm ilçelerde ve bucaklarda resmi törenler düzenlenecek.

Kutlamalara Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen katılacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu sabah KKTC’ye gelecek.

Şafak Nöbeti’nin 13’üncüsü dün akşam Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı’nda tutuldu.

-Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde

Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanmasıyla tamamlanacak.

-Lefkoşa Şehitler Anıtı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

-Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de törenler yapılacak.

Ayrıca Geçitkale, Mehmetçik, Akdoğan’da da Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtlarında törenler düzenlenecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle geçtiğimiz günlerde başlayan etkinlikler de bugün ve önümüzdeki günlerde sürecek.

-Gemiler Mağusa’da

Gazimağusa Limanı’na demirleyen TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri 23 Temmuz’a kadar limanda olacak.

Öte yandan, TCG Giresun fırkateyni ve TCG Burakreis denizaltısı da törenler kapsamında Girne'de bulunacak.

-Şehitler de Anılacak…

Mutlu Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü çerçevesinde şehitler de anılacak. Alaminyo Şehitleri için yarın Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da tören düzenlenecek. Topçuköy Şehitleri, 22 Temmuz Cuma günü Topçuköy Şehitliği’nde saat 18.30’da düzenlenecek törenle anılacak. Taşpınar Şehitleri için ise 25 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da Taşpınar Şehitliği’nde tören düzenlenecek