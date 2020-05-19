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Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 101’inci yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde de kutlanacak.

19 Mayıs 2020 Salı 05:00
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl törenlerin yapılmayacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT'den günün anlam ve önemine ilişkin yapacağı konuşma ile başlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde, saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Atatürk Büstüne çelenk konulacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 11.00’de BRT’de Gündem Artı Özel Programı’da öğrencilerle online bağlantı ile görüşecek.

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Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, personel ve gönüllü öğretmenlerin katılacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – Fener Alayı saat 20.00’de Dereboyu-Meclis güzergahında gerçekleştirilecek.

Günün son etkinliğinde ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu paylaşalım” sloganıyla balkonlardan İstiklal Marşı söylenecek.

Balkonların süslenerek İstiklal Marşı söylenmesi saat 21.00’de yapılacak.

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19 Mayıs Atatürkü AnmaGençlik Ve Spor Bayramı19 Mayıs Kktc
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