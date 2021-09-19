Bugün 19 Eylül Gaziler günü

Üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Dedeoğlu konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet, şükran ve saygının bir ifadesi olarak ona TBMM tarafından gazilik unvanı verilen günün her yıl gaziler günü olarak kutlandığını anımsattı. Dedeoğlu, bu günün gazilere ve şehitlere duyulan saygı ve minnetin de açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Üzerinde bağımsız ve özgür yaşadıkları coğrafyanın şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadele ile vatan haline geldiğini belirten Dedeoğlu, KKTC’nin var oluşunu Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Bülent Ecevit’e borçlu olduklarını da kaydederek Küçük, Denktaş ve Ecevit’e rahmet diledi.

Dedeoğlu başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, hayatta olanların da gününü kutladı.