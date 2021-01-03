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Bugün 1540 testle 34 vaka saptandı, 1 kişi hayatını kaybetti

03 Ocak 2021 Pazar 19:03
Bugün 1540 testle 34 vaka saptandı, 1 kişi hayatını kaybetti
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BUGÜN 1540 TESTLE 34 VAKA SAPTANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

POZİTİFLERDEN 1’İ HAVA YOLUYLA GELDİ, 15’İ GÖZETİM ALTINDAKİ TEMASLI, 18’İ YEREL VAKA

2’Sİ YOĞUN BAKIMDA OLMAK ÜZERE TEDAVİSİ DEVAM EDEN VAKA SAYISI 234

KKTC’de son 24 saatte 34 yeni koronavirüs vakası saptandı, 1 kişi hayatını kaybetti, bir hasta daha yoğun bakıma alındı.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1540 testle 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin ülkeye hava yoluyla gelen bir yolcu olduğunu, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Ülkedeki toplam test sayısı 333 bin 594’e, vaka sayısı 1640’a yükselirken virüse yakalanan ve iyileşip taburcu edilenlerin sayısı da 1398 oldu.

Açıklamaya göre tedavisi devam eden 2’si yoğun bakım servisinde, 39’u pandemi merkezinde ve 193’ü pandemi otellerinde olmak üzere toplam vaka sayısı  ise 234.

Akciğer rahatsızlığı da bulunan Covid-19 hastası 77 yaşındaki Sevim Sakinsel bugün hayatını kaybetmiş, toplam kayıp sayısı 8’e yükselmişti.

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