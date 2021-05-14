Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, açlığın, kıtlığın, gıda savaşlarının yaşanmadığı bir dünyada, gıda egemenliği, gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanarak, üreticilerle ve tüketicilerle birlikte tüm yurttaşların sağlıklı bir çevrede refah içerisinde ve mutlu yaşamasının temel amaçları olduğunu belirtti.



Ülkede tarım alanında 50 yıldır yaşanan yapısal sorunlara çözüm bulunamadığını ileri süren Kelle, dünyayı etkisi alan pandemi ile birlikte bu sorunlara her geçen gün yenilerinin eklendiğini kaydetti.

Sorunları görmezden gelerek, kolaycı yaklaşımlarla çözüm odaklı politikalar değil, ‘Sin de kulle geçsin’ politikalarının hız kazanarak devam ettiğini iddia eden Kelle, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, pandemi ile birlikte pazar ağının daraldığını, doğal afetler ve kuraklıkla mücadele eden çiftçinin ağılında beslediği hayvanı fiyatında ve gününde satamadığını savundu.



“ÇİFTÇİLER ÜRETİMDEN VAZGEÇME NOKTASINA GELDİ”

Ürettiği sütü maliyetinin yarı fiyatına dahi satamayan ve sütünü döken hayvancının, kar değil kredi alamaz duruma geldiğini ileri süren Kelle, çiftçilerin üretimden vazgeçme ve üretim alanını terk etme noktasına geldiğini öne sürdü.

Tüm dünyada her geçen gün daha fazla desteklenen tarım sektörünün, ülkede destek yerine köstek modeline dönüştüğünü savunan Kelle, bu model nedeniyle tüketicilerin ucuz ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluklar yaşadığını ifade etti.

“COVİD -19 salgını süresi içinde bir kez daha tüm dünya tarımın önemini görerek tarımda ulusalcılığa geçiş yapmışlardır” diyen Hüseyin Çavuş Kelle, şöyle devam etti:

“Ülkeler sınırlarını kapatmış üretimde korumacılığa ve stoklama yöntemine geçmişlerdir. Dünya ölçeğinde gündeme gelen korumacı politikalardan ders çıkararak ülkemizde de dışa bağımlılığı artıracak politikalar yerine bir an önce üretim odaklı, ülkemiz çıkarlarına yönelik tarım politikaları oluşturup hayata geçirmeliyiz.”





“TOPRAK KORUMA YASASINI HAYATA GEÇİRMELİYİZ”

“İlk olarak tarım arazilerimizi koruyacak şekilde toprak sınıflandırması ve bununla birlikte toprak koruma yasasını hayata geçirmeliyiz” vurgusu yapan Kelle, “Ülke olarak tarım arazilerini korumalı, belirlediğimiz bitki deseni üzerinde üretim yapmalı, toprak analizlerimizi yaparak, hangi ürünü nerde yetiştireceğimizin en doğrusu olduğunu belirlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Anavatanımızdan gelen su ile birlikte sulanabilecek arazilerimizin üretimdeki artışı, bununla birlikte sağlanacak ürün çeşitliliği, üretimde istikrarı sağlayacak ve tarım politikalarıyla belirlenecek destekleme modelleri ve şekilleri ile gününde yapılacak ödemelerle ‘Tarım Üretim Planlamasına’ geçilmelidir” diyen Kelle, şunları kaydetti:

“ ‘Tarım Üretim Seferberliği’ başlatılmalı, girdi maliyetleri düşürülmeli, kolay ulaşılabilecek, aynı zamanda ucuz kredi olanakları oluşturulmalıdır. Artırılacak destekler ve destek miktarları üretime ve üretene verilmelidir. Gıda tedarik zincirinin tüm aşamaları yeniden gözden geçirilmeli ve aksaklıklar düzeltilmelidir. Kırsal alanları geliştirecek ve kırsalda istihdamı artıracak, ülkemiz gerçeği olan küçük ve aile işletmeciliği desteklenerek, çiftçimizin refah düzeyini de artırarak sosyal hayatın daha fazla içinde yer alması sağlanmalıdır.”



“ÜRETİCİLERE HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLMELİ”

En önemli şeyin üreticilere hak ettiği değerin verilmesi olduğunu vurgulayan Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle, “Çiftçimizin moralleri yükseltilmeli ve hükümet edenlere olan güven tazelenmelidir” dedi.

Kelle son olarak, “Tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerimizle birlikte olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin en yüce değer olarak görüleceği günler diler. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.



