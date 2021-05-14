banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376
Flaş Haber
Lapta’da trafik kazası!
Kapat

Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

14 Mayıs 2021 Cuma 10:45
Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
banner337

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, açlığın, kıtlığın, gıda savaşlarının yaşanmadığı bir dünyada, gıda egemenliği, gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanarak, üreticilerle ve tüketicilerle birlikte tüm yurttaşların sağlıklı bir çevrede refah içerisinde ve mutlu yaşamasının temel amaçları olduğunu belirtti.

Ülkede tarım alanında 50 yıldır yaşanan yapısal sorunlara çözüm bulunamadığını ileri süren Kelle, dünyayı etkisi alan pandemi ile birlikte bu sorunlara her geçen gün yenilerinin eklendiğini kaydetti.
Sorunları görmezden gelerek, kolaycı yaklaşımlarla çözüm odaklı politikalar değil, ‘Sin de kulle geçsin’ politikalarının hız kazanarak devam ettiğini iddia eden Kelle, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, pandemi ile birlikte pazar ağının daraldığını, doğal afetler ve kuraklıkla mücadele eden çiftçinin ağılında beslediği hayvanı fiyatında ve gününde satamadığını savundu.


“ÇİFTÇİLER ÜRETİMDEN VAZGEÇME NOKTASINA GELDİ”
Ürettiği sütü maliyetinin yarı fiyatına dahi satamayan ve sütünü döken hayvancının, kar değil kredi alamaz duruma geldiğini ileri süren Kelle, çiftçilerin üretimden vazgeçme ve üretim alanını terk etme noktasına geldiğini öne sürdü.
Tüm dünyada her geçen gün daha fazla desteklenen tarım sektörünün, ülkede destek yerine köstek modeline dönüştüğünü savunan Kelle, bu model nedeniyle tüketicilerin ucuz ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluklar yaşadığını ifade etti.
“COVİD -19 salgını süresi içinde bir kez daha tüm dünya tarımın önemini görerek tarımda ulusalcılığa geçiş yapmışlardır” diyen Hüseyin Çavuş Kelle, şöyle devam etti:
“Ülkeler sınırlarını kapatmış üretimde korumacılığa ve stoklama yöntemine geçmişlerdir. Dünya ölçeğinde gündeme gelen korumacı politikalardan ders çıkararak ülkemizde de dışa bağımlılığı artıracak politikalar yerine bir an önce üretim odaklı, ülkemiz çıkarlarına yönelik tarım politikaları oluşturup hayata geçirmeliyiz.”


banner341
“TOPRAK KORUMA YASASINI HAYATA GEÇİRMELİYİZ”
“İlk olarak tarım arazilerimizi koruyacak şekilde toprak sınıflandırması ve bununla birlikte toprak koruma yasasını hayata geçirmeliyiz” vurgusu yapan Kelle, “Ülke olarak tarım arazilerini korumalı, belirlediğimiz bitki deseni üzerinde üretim yapmalı, toprak analizlerimizi yaparak, hangi ürünü nerde yetiştireceğimizin en doğrusu olduğunu belirlemeliyiz” ifadelerini kullandı.
“Anavatanımızdan gelen su ile birlikte sulanabilecek arazilerimizin üretimdeki artışı, bununla birlikte sağlanacak ürün çeşitliliği, üretimde istikrarı sağlayacak ve tarım politikalarıyla belirlenecek destekleme modelleri ve şekilleri ile gününde yapılacak ödemelerle ‘Tarım Üretim Planlamasına’ geçilmelidir” diyen Kelle, şunları kaydetti: 
“ ‘Tarım Üretim Seferberliği’ başlatılmalı, girdi maliyetleri düşürülmeli, kolay ulaşılabilecek, aynı zamanda ucuz kredi olanakları oluşturulmalıdır. Artırılacak destekler ve destek miktarları üretime ve üretene verilmelidir. Gıda tedarik zincirinin tüm aşamaları yeniden gözden geçirilmeli ve aksaklıklar düzeltilmelidir. Kırsal alanları geliştirecek ve kırsalda istihdamı artıracak, ülkemiz gerçeği olan küçük ve aile işletmeciliği desteklenerek, çiftçimizin refah düzeyini de artırarak sosyal hayatın daha fazla içinde yer alması sağlanmalıdır.”


“ÜRETİCİLERE HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLMELİ”
En önemli şeyin üreticilere hak ettiği değerin verilmesi olduğunu vurgulayan Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle, “Çiftçimizin moralleri yükseltilmeli ve hükümet edenlere olan güven tazelenmelidir” dedi.
Kelle son olarak, “Tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerimizle birlikte olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin en yüce değer olarak görüleceği günler diler. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

 

banner360
Son Güncelleme: 14.05.2021 11:11
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çavuş Kelle14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı
UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü
Edremit’te uyuşturucu
Edremit’te uyuşturucu
Çavuşoğlu, “Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı
Çavuşoğlu, “Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı
12 kişi yasağa uymadı!
12 kişi yasağa uymadı!
Din İşleri Başkanlığı: “Bayramı Namazı covıd-19 tedbirlerine uyularak kılındı”
Din İşleri Başkanlığı: “Bayramı Namazı covıd-19 tedbirlerine uyularak kılındı”
KTEB Başkanı Umut Öksüz 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı
KTEB Başkanı Umut Öksüz 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Gazze Şeridi kuzey kesimi kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalanıyor
Gazze Şeridi kuzey kesimi kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim