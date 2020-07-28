Buffer Frınge 2020’nin Teması “yer Değiştirme/yerinden Edilme”

BUFFER FRINGE PERFORMANS SANATLARI FESTİVALİ EYLÜL’DE SANAL, ARALIK’TA FİZİKSEL PROGRAMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Lefkoşa, 28 Temmuz 20 : Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin sanal formatıyla Eylül’de başlayarak, Aralık ayında fiziksel festival programıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin bu yılki genel teması “Yer Değiştirme/Yerinden Edilme” olarak belirlendi.



“Buffer Fringe 2020”nin bu yıl COVID-19 krizinden kaynaklanan zorluklara üstün gelmek amacıyla ve bu anlamda yaratıcı çalışmaların ihtiyaç duyduğu desteğin arttığının farkına vararak programını günümüz koşullara uygun hale getirdiği kaydedildi.Bu yıl yedinci kez düzenlenecek festivalle ilgili zorluklara işaret edilerek, etkinliklerle ilgili bilgi verildi. Festival ile ilgili detaylı bilgiye Dayanışma Evi internet sitesinden www.home4cooperation.info/buffer-fringe, ya da bufferfringe@home4cooperation.info adresinden ulaşılabileceği de kaydedildi.(GÜL/SEL) FOTOĞRAFLI