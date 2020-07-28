Buffer Frınge 2020’nin Teması “yer Değiştirme/yerinden Edilme”

BUFFER FRINGE PERFORMANS SANATLARI FESTİVALİ EYLÜL’DE SANAL, ARALIK’TA FİZİKSEL PROGRAMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Lefkoşa, 28 Temmuz 20 : Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin sanal formatıyla Eylül’de başlayarak, Aralık ayında fiziksel festival programıyla gerçekleştirileceği açıklandı.
Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin bu yılki genel teması “Yer Değiştirme/Yerinden Edilme” olarak belirlendi.
Bu yıl yedinci kez düzenlenecek festivalle ilgili zorluklara işaret edilerek, etkinliklerle ilgili bilgi verildi. Festival ile ilgili detaylı bilgiye Dayanışma Evi internet sitesinden www.home4cooperation.info/buffer-fringe, ya da bufferfringe@home4cooperation.info adresinden ulaşılabileceği de kaydedildi.
(GÜL/SEL) FOTOĞRAFLI