Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 7-8-9 Ekim’de...

Lefkoşa, 9 Haziran 22 (TAK): Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali'nin 9’uncusunun 7-8-9 Ekim tarihlerinde Kıbrıs’ın her iki yanında ve çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Dayanışma Evi'nden yapılan açıklamada, dünyanın içinden geçtiği belirsiz süreç, zamanın getirdiği kriz ortamı ve Kıbrıs’taki durgun siyasi sürecin, sanat aracılığıyla iş birliği yapmayı ve direnmeyi her zamankinden daha önemli hale getirdiği kaydedildi.

Dayanışma Evi tarafından organize edilen Buffer Fringe 2022'nin, iş birliğine dayalı yenilikçi bir yapıyla, sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak fiziksel ve zihinsel bariyerleri yıkmaya yönelik çabasıyla, bu yıl, Kıbrıs dahil 37 ülkeden 242 başvuru arasından seçilen özgün çalışmalara sahne olacağı belirtildi.

Festivalin Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen Dayanışma Evi Projesi’nin bir programı ve Active Citizens Fund tarafından finanse edildiği de kaydedildi.

(RU/GÜL) Fotoğraflı