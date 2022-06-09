Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 7-8-9 Ekim’de...

Lefkoşa, 9 Haziran 22 (TAK): Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali'nin 9’uncusunun 7-8-9 Ekim tarihlerinde Kıbrıs’ın her iki yanında ve çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.
Dayanışma Evi'nden yapılan açıklamada, dünyanın içinden geçtiği belirsiz süreç, zamanın getirdiği kriz ortamı ve Kıbrıs’taki durgun siyasi sürecin, sanat aracılığıyla iş birliği yapmayı ve direnmeyi her zamankinden daha önemli hale getirdiği kaydedildi.
Festivalin Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yürütülen Dayanışma Evi Projesi’nin bir programı ve Active Citizens Fund tarafından finanse edildiği de kaydedildi.
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