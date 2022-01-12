Budama ve aşılama eğitimi düzenleniyor

TAE’den verilen bilgiye göre, eğitimler Ocak’ta olacak ancak günleri hava koşulları da dikkate alınarak belirlenecek.

Eğitime katılacak olanların hangi istasyonda eğitime katılmak istediklerini TAE’ye bildirmesi, eğitimlere katılabilmek için aşılı olmak ve eğitimden 48 saat önce yaptırılmış antijen veya PCR test sonucu ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Kayıt ve bilgi için telefonlar şunlar: Türkmenköy Araştırma İstasyonu 3778156, Güzelyurt Araştırma ve Bioteknoloji Laboratuvarı 7145895



