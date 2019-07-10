Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Merhum Mustafa Gürsoy'un seslendirdiği, sözleri Bülent Fevzioğlu'na, müziği Cemal Özgürsel’e ait, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ve engelli kişilerle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlayan “Bu Hayat Hepimizin” CD’si, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, merhum Mustafa Gürsoy’un sosyal sorumluluk projesi olan “Bu Hayat Hepimizin” CD-klip çalışması tanıtım etkinliğinde, davetlileri, eşi Meral Akıncı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı bahçesinde konuk etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada, duygulu bir gece yaşadıklarını, Mustafa Gürsoy’un iç dünyası gibi sesinin de çok güzel olduğunu belirterek, Gürsoy’u rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Gürsoy’un, yarım kalan çalışmasının ölümünün ardından doğum gününde tamamlanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

“ENGELLERİ AŞMAK MÜMKÜNDÜR”

“Bu Hayat Hepimizin” çalışmasının geniş kitlelere ulaşmasını dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ne kadar çok insana ulaşabilirsek, ne kadar çok farkındalık yaratabilirsek, öyle inanıyorum ki bu dünyada engellerin aşılmasında o kadar yarar sağlamış olacağız” dedi.

Engelleri aşmanın mümkün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, farkındalık artar ve yapılacaklar yılda bir kez engelli haftalarında söylenen sözler olarak bırakılmazsa, engellerin aşılmaması için bir neden olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeter ki inanalım, bu farkındalığı fark edelim, başkalarının da fark etmesini sağlayalım. Öyle inanıyorum ki tüm bu engelleri aşmak mümkündür” diye konuştu.

“ÇOĞU ALANLARDA DAHA YETENEKLİLER”

Engelli diye isimlendirilen insanların hiç kimseden farkı olmadığını, hatta çoğu alanlarda daha yetenekli olduklarını ve etkinlikte de bunun örneklerinin görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Mustafa Gürsoy’un hayatında iz bırakarak ebediyete göç ettiğini söyledi.



Merhum Gürsoy’un ruhunun şad olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Gürsoy’un, talasemi hastalarının kan bulma sıkıntısına dikkat çekerek çözüm bulmak için “Bir damla kan” klibinin hazırlanmasına öncülük ettiğini, engelli yaşamın aşılması için çalışma yaptığını ve son olarak da sokak çocuklarının eğitilmesi için çalışma yapmasının, Mustafa’nın sorumluluk duygusunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, genç yaşta hayata veda eden Gürsoy’un hatırasını yaşatırken topluma mesaj verilerek, olumlu işler yapılması gerektiğini söyledi.Çalışmaya katkı koyanları kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Sıla 4 Grubu’nun üyeleri Aydın Kalfaoğlu’nu ve Raif Denktaş’ı da rahmetle anarak, toplumda önemli izleri olduğunu kaydetti.Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, hazırlanan cd’nin, Mustafa Gürsoy ile birlikte yaşanan sıkıntıların toplumun önüne serdiğini belirterek, sanata ve sanatçıda verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti. Günay, cd’nin satışından elde edilecek gelirin engellilerle ilgili alanda kullanılacağını söyledi.Mustafa Gürsoy’un babası Ferahzad Gürsoy da, 45 yaşında vefat eden Mustafa’nın ömrünün 30 yılının müzikle geçtiğini, yaptığı çalışmalarla herkesin hayatına dokunduğunu anlattı. Gürsoy, katkılarından dolayı, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.KATKI KOYANLARA PLAKETCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan “Bu Hayat Hepimizin” CD’sine katkılarından dolayı, Bülent Fevzioğlu, Nazım Ced, Tevfik Özberk, Kazım Özalp, Cemal Özgürsel, Mehmet Geçit, Çamay Çiçekseven’e plaket verdi.Etkinlikte, görme engelli Mehmet Geçit gitarı ile konser verdi, “Bir Damla Kan” ve “Bu Hayat Hepimizin” klipleri gösterildi ve bedensel engelli gençler tekerlekli sandalyede dans gösterisi sundu.(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLI