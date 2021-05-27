banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

Bu yolu kullanacaklar dikkat!

Geçitkale Trafo Merkezi’ndeki yüksek gerilim direği yarın Teknecik Elektrik Santralı’na taşınacağı için, bu güzergah yarın 10.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:45
Bu yolu kullanacaklar dikkat!
banner337

LGeçitkale Trafo Merkezi’ndeki yüksek gerilim direği yarın Teknecik Elektrik Santralı’na taşınacağı için, bu güzergah yarın 10.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

banner341
Polis Basın Subaylığı’nın duyurusuna göre, direğin yol genişliğinden daha fazla olması sebebiyle taşınma esnasında, yol ve trafik güvenliği açısından taşımanın yapılacağı güzergah olan Geçitkale- Tatlısu- Esentepe- Alagadi yolu, kısa aralıklarla çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

banner360
Son Güncelleme: 27.05.2021 20:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahali: “Hükümet yasalara ve mevzuata uymuyor”
Şahali: “Hükümet yasalara ve mevzuata uymuyor”
Oğuz: “süreç tüm dengeleri altüst etti”
Oğuz: “süreç tüm dengeleri altüst etti”
Uluçay: “Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu”
Uluçay: “Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu”
Hamzaoğulları: “Her konuda dibe vuruldu”
Hamzaoğulları: “Her konuda dibe vuruldu”
Akansoy: ''Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık sistemi gerekli”
Akansoy: ''Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık sistemi gerekli”
Manavoğlu: “Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü”
Manavoğlu: “Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü”
Meclis toplantısı tamamlandı
Meclis toplantısı tamamlandı
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Ataoğlu: “Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”
Ataoğlu: “Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim