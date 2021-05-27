Bu yolu kullanacaklar dikkat!

LGeçitkale Trafo Merkezi’ndeki yüksek gerilim direği yarın Teknecik Elektrik Santralı’na taşınacağı için, bu güzergah yarın 10.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’nın duyurusuna göre, direğin yol genişliğinden daha fazla olması sebebiyle taşınma esnasında, yol ve trafik güvenliği açısından taşımanın yapılacağı güzergah olan Geçitkale- Tatlısu- Esentepe- Alagadi yolu, kısa aralıklarla çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.