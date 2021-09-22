Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta yarın KIB- TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında 08.00 – 12.00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı, ağırlığı 5000 kg üzeri olan ( kamyon, otobüs, kamyonet v.b.) araçlar için ulaşıma tamamen kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan ağırlığı 5000 kg'dan düşük olan araçlar için ulaşımın Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacağı, bu güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları vurgulandı.