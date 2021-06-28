banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
Yapmayın bunu artık!
Yapmayın bunu artık!
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Asgari ücretli de tatil yapsın…
Asgari ücretli de tatil yapsın…
banner376

Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü “çeşitlilik” temasıyla kutlanıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pervin Abohorlu Doğramacı, Dünya Tasarım Örgütü tarafından belirlenen temalar kapsamında her yıl 29 Haziran’da Dünya Endüstriyel Tasarım Günü’nün kutlandığını kaydetti.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:59
Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü “çeşitlilik” temasıyla kutlanıyor
banner337

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü’nün tasarımla ilgili tüm çevrelerce endüstriyel tasarımın ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel alanlardaki gelişimini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Abohorlu, bu seneki temanın ise “çeşitlilik” olarak belirlendiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Abohorlu tasarım toplulukları için bu yaklaşımın; ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel yetenekler, sosyoekonomik durum, dini, siyasi ideolojiler söz konusu olduğunda ihtiyaçları benzersiz kılan bireysel farklılıkları anlamaya ve kabul etmeye çalışmak olduğunu ifade etti.

Haziran ayı boyunca farklı etkinliklerin düzenleneceği bilgisini veren Abohorlu, bu sayede endüstriyel tasarımla ilgili tüm girişimlerde çeşitliliğin destekleneceğini ifade etti.

banner341
Yrd. Doç. Dr. Abohorlu, ilk çağlarda taş aletlerin üretimi ile başlayan ürün tasarımının, Endüstri Devrimi ile yerini makine gücüyle seri üretime bıraktığını hatırlatarak, günümüzde ise gelişen teknoloji ile endüstride yenilikçi tasarımlara olanak sağlandığını kaydetti.

Tasarım ve teknoloji birlikteliği ile elde edilen yenilikçi çözümlerin sadece kendi endüstrimizi geliştirmediğini dile getiren Abohorlu, milyarlarca insanın günlük yaşamını da olumlu yönde değiştirdiğini aktardı.

Abohorlu, endüstrinin başarılı olabilmesi için tasarımcı olarak “Daha ‘çeşitli’ bir endüstriye katkıda bulunmak için ne yapabilirim?” sorusunun sorulmasının önemine dikkat çekerek, “Tasarım ve yaratıcı endüstriyi daha çeşitli, kapsayıcı ve eşitlikçi hale getirmenin proaktif yolları tasarımcılar tarafından sürekli keşfedilmeli” dedi.

Bu yılki etkinliklerin Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok ülkede çevrimiçi olarak kutlanacağını belirten Abohorlu, UKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak tüm tasarımcı ve tasarımcı adayı öğrencilerin Dünya Endüstriyel Tasarım Gününü kutladıklarını belirtti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu
Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu
Meclis'te siyasi gelişmeler ve hükümet icraatları konuşuldu
Meclis'te siyasi gelişmeler ve hükümet icraatları konuşuldu
Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı
Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı
GAÜ Makina Mühendisliğinden İha Projesi
GAÜ Makina Mühendisliğinden İha Projesi
Cumhurbaşkanı Tatar Fransa Büyükelçisi’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Fransa Büyükelçisi’ni kabul etti
Çocuklar için plaj oyunları ( Survivor) 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılıyor
Çocuklar için plaj oyunları ( Survivor) 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılıyor
Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor
Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor
Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Tarkan Kavaz
Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Tarkan Kavaz
Çavuşoğlu: “Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek”
Çavuşoğlu: “Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek”
Atakan: “Ülke 6 ay kaybetti”
Atakan: “Ülke 6 ay kaybetti”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim