Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü “çeşitlilik” temasıyla kutlanıyor

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü’nün tasarımla ilgili tüm çevrelerce endüstriyel tasarımın ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel alanlardaki gelişimini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Abohorlu, bu seneki temanın ise “çeşitlilik” olarak belirlendiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Abohorlu tasarım toplulukları için bu yaklaşımın; ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel yetenekler, sosyoekonomik durum, dini, siyasi ideolojiler söz konusu olduğunda ihtiyaçları benzersiz kılan bireysel farklılıkları anlamaya ve kabul etmeye çalışmak olduğunu ifade etti.

Haziran ayı boyunca farklı etkinliklerin düzenleneceği bilgisini veren Abohorlu, bu sayede endüstriyel tasarımla ilgili tüm girişimlerde çeşitliliğin destekleneceğini ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Abohorlu, ilk çağlarda taş aletlerin üretimi ile başlayan ürün tasarımının, Endüstri Devrimi ile yerini makine gücüyle seri üretime bıraktığını hatırlatarak, günümüzde ise gelişen teknoloji ile endüstride yenilikçi tasarımlara olanak sağlandığını kaydetti.

Tasarım ve teknoloji birlikteliği ile elde edilen yenilikçi çözümlerin sadece kendi endüstrimizi geliştirmediğini dile getiren Abohorlu, milyarlarca insanın günlük yaşamını da olumlu yönde değiştirdiğini aktardı.

Abohorlu, endüstrinin başarılı olabilmesi için tasarımcı olarak “Daha ‘çeşitli’ bir endüstriye katkıda bulunmak için ne yapabilirim?” sorusunun sorulmasının önemine dikkat çekerek, “Tasarım ve yaratıcı endüstriyi daha çeşitli, kapsayıcı ve eşitlikçi hale getirmenin proaktif yolları tasarımcılar tarafından sürekli keşfedilmeli” dedi.

Bu yılki etkinliklerin Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok ülkede çevrimiçi olarak kutlanacağını belirten Abohorlu, UKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak tüm tasarımcı ve tasarımcı adayı öğrencilerin Dünya Endüstriyel Tasarım Gününü kutladıklarını belirtti.