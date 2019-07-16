Bu yıl Şafak Nöbeti’nin 10’uncusu yapılıyor

İlki 2010’da yapılan Şafak Nöbeti’nin bu yıl onuncusu düzenlenecek.

Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmak için” Şafak Nöbeti’ne katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, her yıl katılım ve coşkunun arttığı Şafak Nöbeti’nin, 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece başlayacağı bildirildi. Bu yıl da, binlerce Şafak nöbetçisinin, Yavuz Çıkarma Plajı’nda toplanacağı kaydedildi

Organizasyon Komitesi’nin açıklamasında “Yine gözler 45 yıl önceki gibi kuzeye, Anavatana çevrilecek. Hem düşman ateşi altında Anavatana bakarak “şafağı” bekleyenleri, hem de ilk kez adım attığı toprakta kanını, canını bırakan Mehmetleri saygıyla anmak için biraraya geleceğiz, yine. Kırk yıl da, elli yıl da, yüz yıl da geçse, biz her 19 Temmuz gecesi, Türk askerinin umudu ilk yeşerttiği, mücahitle ilk kucaklaştığı sahilde buluşacağız” ifadesi kulanıldı..

Etkinlik, 19 Temmuz Cuma akşamı saat 21.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayacak. Sahilin üst tarafında, anayol girişindeki özgürlük etkinliğinde, 20 Temmuz sabahı Kırnı Bölgesi’ne inen Bolu 1. Komando Tugayı’nın kahraman askerleri, Barış Harekatı’nın 45’inci yılında Şafak Nöbeti’ne katılanları selamlayacak. Ardından Yaşar’ın ve Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bando Mızıka Takımı’nın konseri olacak.

Gece yarısından sonra ise, bayraklar ve meşalelerle Yavuz Çıkarma Sahili’ne yürünecek.

NEDEN ŞAFAK NÖBETİ?

Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, Şafak Nöbeti’nin ‘özgürlük uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri anmak, gazileri şükran ve saygıyla hatırlamak, tüm dünyaya Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğünü ve onurlu duruşunu göstermek, göğsünü yıllarca çocuklarına siper eden analara, geceleri gözünü kırpmadan bekleyen babalara, yurtdışındaki tahsilini yarıda bırakıp özgürlük savaşında halkını yalnız bırakmayan aydınlara, solcusu ilesağcısı ile özgürlük savaşını verenlere, Kıbrıs Türkü’nün ulusal onurundan ödün vermeyerek, bu uğurda her türlü özveri ve sıkıntıya katlanarak, ulusal kurtuluş anına kadar Kıbrıs’ta bir yiğitlik destanı yazanlara hürmet için tutulduğu’ da vurgulandı.