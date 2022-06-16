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Bu vebalin altından kalkamazsınız !!!

Özel sektördeki yöneticilik görevinden beri yediği rüşvetlerle anılan müdürün devletin en önemli müsteşarlıklarından birisine atanma haberi ülke gündemine bomba gibi tesir etti.

16 Haziran 2022 Perşembe 08:09
Bu vebalin altından kalkamazsınız !!!

BU VEBALİN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ !!!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Özel sektördeki yöneticilik görevinden beri yediği rüşvetlerle anılan müdürün devletin en önemli müsteşarlıklarından birisine atanma haberi ülke gündemine bomba gibi tesir etti.

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

Yaklaşık 18 yıllık memuriyet hayatı olan ve daha henüz 45 yaşında olan sözkonusu bürokrat görev süresi içerisinde Lefkoşa'da yaklaşık 300.000 Sterlin değerinde özel yapım tam müstakil villa , Lefkoşa'da 32 dairelik bir apartman elde eden bürokratın geçtiğimiz ay Girne'de Deniz manzaralı 2 buçuk dönümlük bir arazi aldığı öne sürülüyor.

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MECBUR YAPACAKLAR

Sözkonusu bürokratın uzun bir süredir Müsteşarlık için uğraşan müdürün geçtiğimiz gün bir telefon konuşmasında bu sefer mecbur yapacaklar yoksa bende bazı şeyleri açıklayacağım diye yüksek sesle konuşarak Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı üstü kapalı tehdit ettiği siyasi kulislerin gündem maddesi oldu.

NASIL RÜŞVETÇİ OLDUĞUNU BİZE SORSUNLAR

Müsteşarlık görevine atama yazısının yazılıp Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini öğrenen işadamları ve müteahhitler gazetemiz KIBRIS MANŞET'i arayarak ilgili bürokratın kendilerini nasıl haraca bağladığını anlattılar. Şikayetçi iş insanları Başbakan ve Cumhurbaşkanının isterse kendilerine sormalarını, kendilerinden fütursuzca nasıl rüşvet istediğini anlatabileceklerini söylediler.

BU ATAMANIN VEBALİ ÇOK BÜYÜK ....

Rüşvetçiliği bu kadar ayyuka çıkmış bir bürokratın görevden de alınması gerekirken yatırımcı işadamlarının hergün işlem yaptırmak zorunda olduğu bir birimin müsteşarlığına atanmasının kabul edilemez olduğunu belirten iş çevreleri, tehditlerle bu atamanın yapılmasının vebalinin büyük olduğunu ve bu atamaya imza atanların affedilemeyeceğini söylediler. Sayın Başbakan Ünal Üstel'in ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu yanlıştan biran önce dönmesi ve atamanın gerçekleşmemesi bekleniyor.

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