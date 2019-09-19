Bu toplantıya dikkat!





KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Geçmiş yıllarda uzun süre işe gitmeyen kurum çalışanlarından Mehmet Özçelik’in Genel Müdür Muavinlik görevine getirilmek istenmesi kurumu karıştırdı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un önceki gün Kıb-Tek’e gittiği ve bazı yöneticilerle görüştüğü, El-Sen’in de destek verdiği Mehmet Özçelik’in Genel Müdür Muavini makamına getirilmesi için telkinde bulunduğu belirtilirken KIBRIS-MANŞET’e ulaşan kaynaklar bunun yasal olarak mümkün olmadığını çünkü bu makama atanacak olan kişinin mühendislik diplomasına sahip olması gerektiğini ifade ettiler…

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ile Halkın Partisi’ni temsil eden iki yönetim kurulu üyesinin bu atamaya karşı oldukları öğrenilirken gözler bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına çevrildi. HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın alınacak olan kararı nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.

Bu arada Özçelik’in bu makama atanması sonrası müsteşar mevkiinde maaş çekeceği, maaşında ve emekli ikramiyesinde önemli artışlar olacağı bilinirken El-Sen’in böyle bir karar destek vermesi de yadırganıyor!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu Başkanı, Erdal Onurhan, Asbaşkan Yusuf Avcıoğlu. Üyeler; Özgür Özerdem, Hüseyin Ademgil, Gürdal Çuvalcıoğlu, Ali Şefik, Esat Altay.