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Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz

UBP Genel Başkan Adayı Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu açıklama yaptı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 13:17
Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz

UBP Genel Başkan Adayı Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu açıklama yaptı. Yazılı açıklama yapan Sucuoğlu, Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz dedi. Faiz Sucuoğlunun açıklamasının tam metni şu şekildedir :

Son günlerde kamoyunu üzücü bir şekilde meşgul eden olaylarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Halkıma hizmet amacı ile çıktığım siyasi hayatımda, geleceğe onurlu, dürüst ve şerefli bir isim bırakabilmeyi en önemli prensip olarak benimsedim.

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Bugüne kadar herhangi bir şekilde adımın bu prensibime aykırı olarak anılmasına fırsat verecek eylemlerde bulunmadım ve bulunmayacağım.

Kat'i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır. Buna ne ben ne de halkımız izin vermez.

Parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta, fikirler düzeyinde yarışırım. Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir.

Bu sebeple gerçeklerin çarpıtılması için çaba gösterenlerin uğraşlarının boşa çıkacağı ortadadır.

Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz.

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Anahtar Kelimeler:
UbpFaiz Sucuoğlu
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