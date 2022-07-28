Bu ne aymazlık

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Ercan'dan İşveren temsilcisi Arhun'a ve Taçoy'a tepki gösterdi.

Ercan' dün toplanan askari ücret tesbit komisyonundan çok Metin Arhun konuşulduğunu dile getirken, Vasıfsız işcinin alacağı ücreti belirliyorlarmış, İyi ozaman birde vasıflı ücret komusyonuda kurulsun vasıflı işcilerinde ücreti belirlensin diyen Ercan, bu ne ayvazlık allah aşkına vasıfsız işci insan değilmi?

Vasıfsız işci evine ekmek götürmesinmi?

Vasıfsız işci dediginiz kişilerin bu ülkede yaşam hakkı yokmu, Özel sektör çalışanlarına hayat pahalılığı artışını bile yansıtamadınız.

Bir işcinin hakkını vermeyi bile beceremediniz bari üslubunuzu bozmayın diyen Ercan, Asgari ücretlinin kaderi iş verenlerin iki dudağı arasında olmamaması gerektiğini söylerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Hasan Tacoy'un ise sermayenin yanında dimdik durduğunu eleştirerek asgari ücretliyi ezdirdiğini savundu.