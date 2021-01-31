Bu nasıl ivedilik önergesi!!

BU NASIL İVEDİLİK ÖNERGESİ !!

Ergün Yahat

Ülkemizde özellikle sağlıkta büyük ihtiyaç duyulan doktor eksikliği işlerin kaplumbağa hızında gitmesi sonrasında bir türlü sonuçlandırılamıyor.

Muhammet Said Alsamman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hastanelerinde görev yapmış pratisyen bir doktor. Vatandaşlara sıcak ilgisi ve yaptığı muayeneleri ile her zaman şifa olan iyi bir doktor.

Görev yaptığı hizmet yerleri ise Temuz 2018-aralık 2019 Lefkoşe Devlet Hastanesi acil servisi Ocak 2019-temuz 2020 Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisi Yeni Erenköy Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi. 2020 yılında adamıza gelen 186 mültecilere sağlık hizmetini aylarca vermişti.

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli bu doktorumuzun hizmetlerine ivedi ihtiyacımız var diye, 5 Kasım 2020 tarihinde bir önerge yazısı vererek üzerine de ivedi yazarak İçişleri Bakanlığı'na gönderip güvenlik soruştumasını tamamlayıp sağlık kontrolüne sevk edilmesini sağladı. Sağlık kontrolleri yapılıp tamamlanan doktorun ivedi olmasına rağmen Bakanlar Kurulu gündemine bir türlü giremedi.

Hizmetlerine ihtiyaç olan doktorun vatandaş yapılması için ne bekleniyor.