Bu nasıl iş antijen test için randevu aldılar test kiti kalmadı diye geri gönderildiler

KKTC Sağlık Bakanlığı online Covid-19 başvuru sisteminden karpaz bölgesinden dün randevu alan vatandaşlar özel hastaneye gidince ellerinde ücretsiz antijen test kalmadığını söyleyerek kendilerine isterlerse ücretli yapılabileceğini söylemesi üzerine vatandaşlar bu olaya tepki gösterip tepkilerini sosyal medyadan gösterdiler.

Görüşüne başvurduğumuz Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli antijen test kitlerinin bitmesinin mümkün olmadığını kaldıkı bitmesi durumunda aranıp hemen en yakın yerden acil olarak antijen test Kiti gönderilir böyle bitti olmaz dedi.Pilli pazartesinden itibaren ise artık okullarda öğrencilerimize yönelik antijen testlerin yapılmasına başlanacağını öğrencilerimiz daha rahat oldukları yerde Covid-19 testlerini yapabileceklerini söyledi .

VATANDAŞIN SOSYAL MEDYA MESAJI

Ben ve eşim asgari ücretle hayatı,mızı geçindirmeye çalışan kişileriz. Dün Kunter Hastanesinden antijen için internetten eşime ve iki çocuğum için randevu aldım. Bu gün Gelincik Köyünden (Karpaz Bölgesinden) test için çıkıp geldim. Kunter Hastanesinden bir hemşire ücretsiz antigen yapamayacaklarını istersem ücretli yapabileceğimi söylediler. Ellerinde ücretsiz antigen kalmadığını söylediler. Sorumlu olan hemşire çirkin bir uslubnan onların sorunu olmadığını çok istersak ve parayı verelim yapsınlar diye bize bağırdılar. Testleri bittiği halde sistemde randevuyu kapatmadılar. Biz şimdi tekrar randevu alamıyoruz, 4 kişi test yapmak istersek 160 tl vermemiz gerekiyor, test yapmazsak çocukları okula yollayamıyoruz. Ben bunu dile getirdiğimde karşımdaki hemşire bu benim umurunda değil sizin sorununuzdur şeklinde cevap alıyoruz. Bu hayat pahalılığının içinde biz şimdi ne yapalım. Mağusa ve Karpazdan gelen 500 kişi bu gün mağdur oldu. Sağlık bakanlığını arıyoruz telefonlara cevap veren yok. Lütfen sesimizi siz olsun duyurur musunuz?