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Bu Memleket Bizim Platformu’nun “Yurduma Sahip Çıkıyorum” yürüyüşü ve mitingi yapıldı

13 Kasım 2021 Cumartesi 18:00
Bu Memleket Bizim Platformu’nun “Yurduma Sahip Çıkıyorum” yürüyüşü ve mitingi yapıldı

BENGİHAN: “BUGÜN BURADA YAKTIĞIMIZ KIVILCIM BÜYÜK BİR ATEŞİN BAŞLANGICI OLACAKTIR”

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), bugün, başkent Lefkoşa’da “Yurduma Sahip Çıkıyorum” sloganıyla yürüyüş ve miting yaptı.

Bu Memleket Bizim Platformu’nun çağrısıyla, saat 14.30’da eski Peyak önünde toplanan eylemciler, ellerinde “Yurdumuza Sahip Çıkıyoruz”, “Göç etmek istemiyoruz”, “Özelleştirmeye Hayır”, “Ne Ayrılık Ne İlhak, Birleşik Federal Kıbrıs”, İrade Halktır, Sarayda Değil” yazan pankartlar ve “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” ve “Bu Memleket Bizim” sloganları ile İnönü Meydanı’nda yürüdü.

Platformu oluşturan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı İnönü Meydanı’ndaki mitingde Platform adına konuşma yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Kıbrıslı Türkler olarak kendi kendimizi yönetmek ve bu topraklarda var olmak istiyoruz… İrademize sahip çıkmak, insanca yaşamak, eşitlik, yok olmamak, zamlara, partizanca istihdamlara dur demek, geleceğimiz, göç etmemek, yurdumuza sahip çıkmak için buradayız” diyerek eylemcilere seslendi.

İnönü Meydanı’ndaki miting, Sol Anahtarı’nın müzik dinletisiyle tamamlandı.

BENGİHAN: “BU GİDİŞE DUR DEMEK, YURDUMUZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ”

KTAMS Başkanı Bengihan, Platform adına yaptığı konuşmada, ülke tarihinde “hiç olmadığı kadar kötü bir dönemden geçilmekte” olduğunu, hem siyasi hem de ekonomik olarak “hızla yok oluşa doğru sürüklenildiğini” ifade ederek, “Bu gidişe dur demek, yurdumuza sahip çıkmak için bugün buradayız” dedi.

Bengihan, “Yıllardır sürdürdüğümüz varoluş mücadelemize yeni bir ivme kazandırmak adına bugün burada yaktığımız kıvılcım büyük bir ateşin başlangıcı olacaktır” diye konuştu.

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Kıbrıslı Türklerin “varlığının” tartışıldığı günlerden geçildiğine ileri süren Bengihan, son bir yıl içinde ülkenin içine düşürüldüğü durumun “tam anlamı ile kaos” olduğunu savunarak, şunları söyledi:

“Meclis halkın iradesini yitirmiştir, ülkemiz antidemokratik bir şekilde kararnamelerle yönetilmiştir. Anayasa ayaklar altına alınmış, erken seçimler yasal süresi içinde yapılmamıştır. Halkımızın bir yılını çalan UBP Kurultayı sürecinde yaşananlar demokrasimiz adına kara bir lekedir. Cumhurbaşkanlığından, parti başkanlığına kadar tüm seçimlerimize müdahale edilmiştir. İrademizin ayaklar altına alınmasına karşı, kendi kendimizi yönetme hakkımıza sahip çıkmak adına ve ülkemizde gerçek anlamda demokrasiyi sağlamak için buradayız.” 

“ÜLKEYİ YÖNETENLER HALKIN REFAHI İÇİN DEĞİL, KENDİ SİYASİ GELECEKLERİ İÇİN ÇALIŞTILAR”

Güven Bengihan, uzun yıllardır ülkeyi yönetenlerin halkın refahı için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştıklarını ileri sürerek, “İktidarlarını sürdürmek uğruna, devlet olanakları, yandaşlara peşkeş çekildi. İstihdamlar, liyakata göre değil, partiye göre yapıldı” dedi.

Kıbrıslı Türklerin ülkede uygulanan “nüfus, vatandaşlık ve ekonomik politikalar” ile “yok olma” noktasına getirildiğini ileri süren Bengihan, yüksek enflasyon ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle halkın alım gücünün günden güne azaldığına işaret etti.

Bengihan, yapılan zamlardan dolayı asgari ücrete yapılan artış anlamını yitirdiğini ifade ederek, “Adeta kaşıkla verip kepçeyle almışlardır. Her gün yapılan zamlarla halk açlığa terkedilmiştir. Mutfaklar yangın yerine dönmüştür. Birçok aile çocuklarının karını doyuramıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri ve söylemlerini de eleştiren Bengihan, “Kıbrıslı Türklerin dünyalı olabilmesinin yolunun; Kıbrıs sorununun federal temelde çözümünden geçtiğini” söyledi.

“Kıbrıslı Türkler olarak kendi kendimizi yönetmek ve bu topraklarda var olmak istiyoruz” diyen Güven Bengihan, “İrademize sahip çıkmak için, insanca yaşamak için, eşitlik için yok olmamak için, zamlara, partizanca istihdamlara dur demek için, geleceğimiz için, göç etmemek, yurdumuza sahip çıkmak için buradayız” dedi.

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Son Güncelleme: 14.11.2021 02:16
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