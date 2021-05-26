Bu Memleket Bizim Platformu’ndan ortak basın açıklaması

Bu Memleket Bizim Platformu, “Barışın bir erdem olduğuna inanıyoruz ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada da barışı savunduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.
Platformun “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkililerini eleştirdiği açıklamasında”, Kıbrıslı Türklerin 2004 yılında Annan Planı referandumunda % 65 evet oyu verdiği ve 2015 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %60 ile “İnadına Barış” dedikleri ifade edildi.
Bu Memleket Bizim Platformu, “KTÖS, BKP, Basın-Sen, Güç-Sen, KTOEÖS, KTAMS, Bağımsızlık Yolu, TKP, YKP, Çağ-Sen, Türk-Sen, Barış Derneği, Girne Düşünce Derneği, Dev-iş, Koop-Sen, BES, Türk-sen, El-Sen, DAÜ-SEN, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi ve SOL Hareket”ten oluşuyor.