Bu Memleket Bizim Platformu’ndan, Bizden ve An’ın Türkiye’ye girişlerinin engellenmesiyle ilgili açıklama

Platformdan yapılan açıklamada, her iki isim hakkında de 8 Eylül 2020’de alınan kararla 5 yıl giriş yasağı alındığının duyurulduğu bildirilerek, “Tüm bunlar, Kıbrıslıtürklerin iradesini yok sayan tüm anti-demokratik uygulamaların birbiriyle olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu Memleket Bizim Platformu olarak, Ali Bizden, Ahmet An ve tüm yurtseverlerin her daim yanında olacağımızı, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin karşısında duracağımızı ilk başta belirtiriz.” denildi.

Türkiye’deki hükümetin, Kıbrıs’taki hiçbir muhalif sese tahammülü olmadığı, Kıbrıs’ta çözüm olarak federasyonu destekleyen tüm aydın ve ilerici kesimleri “ötekileştirdiği” savunulan açıklamada, Kıbrıs’ta BM karar ve parametrelerine aykırı olduğu öne sürülen “eşit egemen iki devletli çözüm” politikası da, çözümsüzlüğe mühür vurulmaya çalışıldığı gerekçesiyle eleştirildi.



Bu Memleket Bizim Platformu açıklamasında, “Bu listenin Bizden ve An ile sınırlı olmadığı açıktır. Bizler, yetkilileri bu konuda acilen girişimler yapmaya, sessiz kalmamaya, vatandaşlarının Türkiye’de bir düşman gibi gösterilmesini sorgulamaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda, Bu Memleket Bizim Platformu olarak tüm Kıbrıslı Türkleri, federasyon istencine, ifade özgürlüğü başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere kararlılıkla sahip çıkmaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.”ifadelerine de yer verildi.