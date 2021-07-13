Bu Memleket Bizim Platformu’ndan, Bizden ve An’ın Türkiye’ye girişlerinin engellenmesiyle ilgili açıklama

Platformdan yapılan açıklamada, her iki isim hakkında de 8 Eylül 2020’de alınan kararla 5 yıl giriş yasağı alındığının duyurulduğu bildirilerek, “Tüm bunlar, Kıbrıslıtürklerin iradesini yok sayan tüm anti-demokratik uygulamaların birbiriyle olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu Memleket Bizim Platformu olarak, Ali Bizden, Ahmet An ve tüm yurtseverlerin her daim yanında olacağımızı, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin karşısında duracağımızı ilk başta belirtiriz.” denildi.
Türkiye’deki hükümetin, Kıbrıs’taki hiçbir muhalif sese tahammülü olmadığı, Kıbrıs’ta çözüm olarak federasyonu destekleyen tüm aydın ve ilerici kesimleri “ötekileştirdiği” savunulan açıklamada, Kıbrıs’ta BM karar ve parametrelerine aykırı olduğu öne sürülen “eşit egemen iki devletli çözüm” politikası da, çözümsüzlüğe mühür vurulmaya çalışıldığı gerekçesiyle eleştirildi.
Platformdan yapılan açıklamada, her iki isim hakkında de 8 Eylül 2020’de alınan kararla 5 yıl giriş yasağı alındığının duyurulduğu bildirilerek, “Tüm bunlar, Kıbrıslıtürklerin iradesini yok sayan tüm anti-demokratik uygulamaların birbiriyle olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu Memleket Bizim Platformu olarak, Ali Bizden, Ahmet An ve tüm yurtseverlerin her daim yanında olacağımızı, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin karşısında duracağımızı ilk başta belirtiriz.” denildi.