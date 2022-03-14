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Bu Memleket Bizim Platformu TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne dilekçe verdi

DİLEKÇEDE, BAZI KKTC VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’YE ALINMAMA GEREKÇELERİ SORULDU

14 Mart 2022 Pazartesi 13:00
Bu Memleket Bizim Platformu TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne dilekçe verdi

Bu Memleket Bizim Platformu bugün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne giderek, Türkiye’ye girmesi yasak olan kişilerin listesi ve yasaklama nedenlerine ilişkin bilgi talep eden bir dilekçe verdi.  

Bu Memleket Bizim Platformu adına Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan ı Güven Bengihan, basın açıklaması yaptı.

Bengihan, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’den randevu talep ettiklerini belirtti.

Bengihan, Türkiye’ye gitmek isteyen bazı Kıbrıslı Türklerin girişlerinin yasaklandığını, yurtsever insanların somut gerekçe gösterilmeksizin Türkiye’ye alınmadığını, tutuklandıklarını söyledi.

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“DOSTLUK KARDEŞLİK BAĞLARI ZEDELENİYOR”

Bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri dostluk, kardeşlik bağlarını zedelediğini söyleyen Bengihan, Türkiye’ye girişi engelleyecek güvenlik gerekçesinin ne olduğunu sordu.

Giriş yasağının kaldırılmasını talep ettiklerini dile getiren Bengihan, “Yasağın kaldırılmasını talep ediyoruz çünkü ortada gerekçe yoktur.” dedi.

Hükümetin bu konuda çözüm üretemediğini savunan Bengihan, giriş yasağının nedenlerini sorgulamadığını ileri sürdü.

Basın açıklamasının ardından dilekçe ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’den randevu talebi, elçilik çalışanlarına verildi.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 10:24
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