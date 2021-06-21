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Bu Memleket Bizim Platformu, Lute’a mektup göndererek, BM’ye çağrıda bulundu…

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:30
Bu Memleket Bizim Platformu, Lute’a mektup göndererek, BM’ye çağrıda bulundu…
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“TARAFLARIN ÇÖZÜM MASASINA OTURMALARINA YÖNELİK DİPLOMATİK ÇABALARINIZI YOĞUNLAŞTIRIN”

“İKİ AYRI DEVLET ÖNERİSİ, BM’Yİ DEVRE DIŞI BIRAKMAYA YÖNELİK”

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'a mektup göndererek, “BM kararları ile kayıt altına alınmış federal çözüm için tarafların çözüm masasına oturmalarına yönelik BM’nin diplomatik çabalarını yoğunlaştırması” çağrısında bulundu.

Platform, Lute’a iletilmek üzere BM Kıbrıs Ofisi’ne gönderdiği mektupta; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çözüm konusunda yürüttüğü çalışmaları “saygıyla karşıladıklarını” ifade ederek, “iki ayrı devlet önerisinin, BM’yi devre dışı bırakmaya” yönelik olduğunu ileri sürdü.

“Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlere müdahale ile ortaya çıkan yapay siyasi iradenin, Ankara Hükümeti ile birlikte ortaya koyduğu, BM kararlarına aykırı, ayrı devlet talebinin, çözümün önünde engel olduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verilen mektupta, “Kıbrıs Türk toplumunun büyük çoğunluğunun talebi olan iki tarafça da kabul edilmiş, Birleşik Federal Kıbrıs çözümünün, en gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm şekli” olduğu savunuldu.

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Platformun Lute’a gönderdiği mektup şöyle:

“Sn. Jane Holl Lute

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı;

Kıbrıs Türk Toplumu’nun demokrasi, insan haklarına saygı ve Kıbrıs’ın federal çözümle birleştirilmesi hedeflerine yönelik olarak Bu Memleket Bizim Platformu adı altında, bir araya gelen siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri olarak, BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres ve sizlerin çözüm konusunda yürüttüğünüz çalışmaları saygı ve takdirle karşılıyoruz.        

Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlere müdahale ile ortaya çıkan yapay siyasi iradenin, Ankara Hükümeti ile birlikte ortaya koyduğu, BM kararlarına aykırı, ayrı devlet talebinin, çözümün önünde engel olduğunu düşünüyoruz. Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasını ve adanın kuzeyinin Türkiye’ye entegrasyonunu hedefleyen bu talep, Kıbrıs Türk toplumunun gerek Annan Planı referandumunda, gerekse daha sonraki kitlesel eylemlerinde ortaya koyduğu somut federal çözüm talebine aykırıdır. Kıbrıs Türk Toplumu’nun büyük çoğunluğunun talebi olan iki tarafça da kabul edilmiş, BM kararları ile kayıt altına alınmış Birleşik Federal Kıbrıs çözümü, en gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm şeklidir.

Çözümsüzlüğü devam ettirmek için, Ankara Hükümeti tarafından ortaya atılan ve Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil etmeyenlerce sizlere iletilen iki ayrı devlet önerisinin, BM’yi devre dışı bırakmaya yönelik olduğunu hatırlatır, taraflarca karşılıklı olarak kabul edilerek Birleşmiş Milletler kayıtlarına ve kararlarına girmiş federal çözüm için tarafların çözüm masasına oturmalarına yönelik diplomatik çabalarınızı yoğunlaştırmanızı talep ederiz.”

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Son Güncelleme: 21.06.2021 15:57
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