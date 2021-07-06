Bu Memleket Bizim Platformu Kutlu Adalı için eylem ve anma etkinliği düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi önünden Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü yer olan Kızılbaş’taki evinin önüne doğru kortejle başlayan eylem, Adalı’nın 6 Temmuz 1996'da silahla vurulduğu yere karanfil bırakılması, ardından da Gençlik Merkezi bahçesinde anma konuşmaları, şiir ve müzik dinletileriyle devam etti.

Bu Memleket Bizim Platformu temsilcilerinin isteği üzerine, Adalı’nın öldürülüşünün 25. yıl dönümünü temsilen 25 karanfil orada bulunan gazeteci ve diğer basın çalışanları tarafından evinin önüne bırakıldı.

Eylem ve anma etkinliğine Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bazı milletvekilleri, bürokratlar, Bu Memleket Bizim Platformu üyeleri ve Adalı’nın ailesiyle sevenleri katıldı.

Anma töreni etkinliklerinde, Kutlu Adalı adına yazılan şiirler ve şarkılar okundu, Sol Anahtarı grubu müzik dinletisi sundu, ülke sanatçıları Yaşar Ersoy ve Erol Refikoğlu tarafından da Kutlu Adalı’nın ölümünden önce kaleme aldığı son yazısı seslendirildi.

“ADALI, TEMİZ BİR TOPLUM VE AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN MÜCADELE EDİYORDU”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Bu Memleket Bizim Platformu adına törende yaptığı konuşmada, “Kutlu Adalı, temiz bir toplum ve aydınlık bir gelecek için mücadele ediyordu. Kutlu Adalı ülkemizde barış için, özgürlük ve sosyal adalet için mücadele ediyordu” dedi.

Elmalı, yapılan itiraflar, verilen ifadeler, anlatılan olaylar sayesinde Adalı cinayetinin artık “faili meçhul” olmadığını, buna rağmen devletin konu hakkında suskun olduğunu öne sürdü ve “Devlet yetkilileri olayın aydınlanmasını, faillerin ortaya çıkarılmasını istemiyor mu?” diye sordu.

“TARİHİMİZLE MUTLAKA YÜZLEŞMELİYİZ... ENGEL OLANLAR ELBET BİR GÜN HESABINI ÖDERLER”

Cinayetin aydınlanmasında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümeti, süreçle ilgili bilgilendirmede de de Polis Genel Müdürlüğü’nü sorumlu tutan Elmalı, “Sayın Başbakan da bir an önce Kutlu Adalı Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalışmasına olanak sağlamalıdır. Tarihimizle mutlaka yüzleşmeliyiz. Engel olanlar elbet bir gün hesabını öderler” ifadelerini kullandı.

Elmalı, ülkede “1958 yılından itibaren, farklı dönemlerde birçok faili meçhul cinayetler, faili meçhul bombalama olayları ile barış demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi amaçlar için mücadele eden demokrat, aydın insanların korkutulup, sindirilmeye çalışıldığını” belirterek, “Ancak biz korkmayacağız, sinmeyeceğiz, susmayacağız. Ülkemizi ve ülke insanımızı karanlıklardan aydınlıklara ulaştırıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Elmalı, hükümete ilişkin bazı sert eleştirilerde de bulunarak, “yıllardır emek, demokrasi ve barış mücadelesi sayesinde elde edilen bütün kazanımların hükümet tarafından ortadan kaldırmaya çalışıldığını” iddia etti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hükümet oluşumları, parti kurultayları dahil olmak üzere müdahale dolu bir süreçten geçildiğine” işaret eden Elmalı, “nereden gelirse gelsin halkın siyasal iradesine yapılan müdahaleleri, Kıbrıslı Türklerin iradesini görmezden gelip yapılan açıklamaları, ‘Federasyondan vazgeçildi’ değerlendirmelerini ve ‘iki devletli, ayrılıkçı, taksim siyasetini’ reddettiklerini” söyledi.

Elmalı, hükümeti halkın alım gücünün ciddi anlamda gerilemesine rağmen hayat pahalılığı ödeneğini durdurarak halkı yokluğa sürüklemeye, İş Yasası, Toplu –İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası, Sendikalar Yasası’nda değişikliğe giderek ülkede örgütlü yapıyı dağıtmakla, sendikaların mücadele yeteneklerini geriletmekle ve verdiği vatandaşlıklarla demografik yapıyı değiştirmekle suçladı.

“Alım gücü oldukça gerilemiş, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak düzeye gelmiş, örgütsüzlüğünden dolayı ses çıkaramayan, sosyal ve kültürel yapısı gerilemiş, iradesi yok edilmiş, tamamen bağımlı, itaat eden, silik, özne olmaktan çıkmış bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor” şeklinde konuşan Elmalı, şöyle devam etti:

“Yıllardır bu ülkede barış, demokrasi ve emek mücadelesi veriyoruz. Bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizi karanlıklardan aydınlıklara ulaştırıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kıbrıs’ta federal çözümü gerçekleştirene kadar mücadelemize devam edeceğiz.”