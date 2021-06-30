Bu Memleket Bizim Platformu Kutlu Adalı cinayetinin yıldönümünde eylem yapacak

Platform adına açıklama yapan Basın-Sen,” Cumhuriyetçi Türk Partisi, Basın Emekçileri Sendikası ve Sol Hareket’in daha önce 6 Temmuz’da Kutlu Adalı’nın katledilmesine yönelik eylemleri Bu Memleket Bizim Platformu çatısı altında birleşmiş bulunmaktadır. Buna göre, Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü tarih olan 6 Temmuz günü sabah 09:30’da Adalı’nın mezarı başında düzenlenecek anma etkinliğine BMBP’yi temsilen bağlı bulunan siyasi parti, sendika ve sivil toplum yöneticileri katılım gösterecektir. ” ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, platform 11.30’da da, Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması okuyacak ve 19.00 eylem yapacak. Eylem 19:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplanma ile başlayacak ardından 19:30’da kortej şeklinde yürüyüşe geçilip Kutlu Adalı’nın öldürdüğü yere gidilerek karanfiller bırakılacak. Daha sonra Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) etkinlik düzenlenecek.