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Bu Memleket Bizim Platformu kurucu üyeleri, KTMMOB başkan ve yönetim kurulunu ziyaret etti

Güncel konular ve Kıbrıs sorunu ele alındı..

08 Nisan 2021 Perşembe 11:15
Bu Memleket Bizim Platformu kurucu üyeleri, KTMMOB başkan ve yönetim kurulunu ziyaret etti
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Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkan ve Yönetim Kurulu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Gündemdeki güncel konuların yanı sıra Kıbrıs sorununun da konuşulduğu ziyarete BMBP kurucu üyelerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi temsilcileri katıldı.
Görüşmede KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın yanı sıra Genel Sekreter Tunç Adanır, Genel Sayman Mert Girgen ile KTMMOB Danışman Üyesi ve önceki başkan Selcan Akyel de hazır bulundu.

TOPLUMSAL MÜCADELEDE ORTAK ZEMİN ŞART
KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin çok olumlu geçtiği ifade edilerek; BMBP kurucu üyelerinin platformun tekrar kurulma amacı, kuruluş ilkeleri, faaliyetleri, mücadele hedefleri ve toplumsal kaygıları aktardığı kaydedildi.

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Gerçekleştirilen ziyarette ayrıca gündemdeki konular, Kıbrıs konusu ve görüşme süreci, ülkedeki genel sorunlar üzerine geniş bir değerlendirme yapılarak ele alındı.
KTMMOB Başkanı Seran Aysal ve yönetim kurulu üyeleri ise birliğin ülke sorunları hakkındaki görüşü ile son dönemde toplumsal ve mesleki mücadele ettikleri konular hakkında BMBP heyetine bilgiler aktardı.
Ziyarette ayrıca, Başkan Seran Aysal’ın BMBP’nin faaliyetleri ile ilgili birliğin düşüncelerini aktarma fırsatı bulduğu, KTMMOB ve BMBP’nın toplumsal konularda ortak mücadele zeminin oluşturulması için görüşmelerin devam etmesinin de değerlendirildiği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 08.04.2021 11:32
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