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Bu Memleket Bizim Platformu basın toplantısı düzenledi

Bu Memleket Bizim Platformu, Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak için en geniş ortak mücadeleyi vermekte kararlı olduklarını belirtti.

11 Mayıs 2021 Salı 13:30
Bu Memleket Bizim Platformu basın toplantısı düzenledi
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Bu Memleket Bizim Platformu bugün basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de sunduğu önerileri eleştirdi ve “Birleşik Federal Kıbrıs” formülünün, en gerçekçi ve en yaşayabilir çözüm formülü olduğunu kaydetti. 
Basın toplantısında Bu Memleket Bizim Platformu adında Doğa Yalçın ve Emel Tel konuşma yaptı. 
Platform adına Doğa Yalçın yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de sunduğu önerileri eleştirerek, bunların “halkı bilinmezliğe götürdüğünü” savundu. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın halkın yarısının görüşlerini temsil etmediğini öne süren Yalçın, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın “aldığı ve alamadığı kararlarla halkla dalga geçtiğini” iddia etti. 


TEL 
Bu Memleket Bizim Platformu adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, basın bildirisini okudu. 
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Cenevre’de yapılan gayriresmi zirvede gelinen noktanın “diplomatik başarısızlık” olduğunu öne süren Tel, Birleşmiş Milletlerin iyi niyet misyonu çerçevesinde 1968 yılından beri devam eden görüşme sürecinde, tarafların üzerinde uzlaştıkları siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan “Birleşik Federal Kıbrıs” formülünün, en gerçekçi ve en yaşayabilir çözüm formülü olduğunu savundu. 
Cumhurbaşkanı’nın, Cenevre’de Türkiye yetkilileriyle birlikte ortaya koyduğu duruşun, bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumunun çözüm masasında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine yol açtığını iddia eden Tel, “Crans Montana’da samimiyetsiz davranarak çözümden kaçan Rum lider Nicos Anastasiadis’i de aklamıştır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de sunduğu yazılı öneriyi, muhalefete bilgi vermeden sunduğunu iddia eden Tel, Kıbrıs Türk toplumunun “pazarlık masalarında siyasi rehine haline dönüştürüldüğünü” ileri sürdü. 
Rum lider Anastasiadis’in önerdiği Maraş, Mağusa Limanı ve Ercan Havalimanı’nın açılmasına yönelik güven yaratıcı önlem açılımının reddini de eleştiren Tel, şöyle devam etti: 

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“Yıllardan beri Kıbrıslı Türkler adına görüşme masasında talep edilen Maraş - Mağusa Limanı ve Ercan Havalimanı açılımının yaratacağı ekonomik fayda bir yana, güven yaratıcı önlem anlamında yaratacağı gelişmenin bir anda reddedilmesi kendi kendimize ambargo koymak anlamı taşımaktadır.” 
BM Genel Sekreteri Guterres’in soğukkanlı ve kararlı tutumunu desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Tel, Guterres’in üç ay içinde tekrardan bir zirve daveti yapmasını “sevindirici” olarak niteledi. 
Tel, platformun Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine yönelik diplomatik görüşmeleri ileriye taşıma kararlılığında olduğunu belirtti. 


“400 BİN DOZ AŞIDAN, SADECE 30 BİN 50 DOZ ALABİLDİLER”
Cumhurbaşkanı Tatar ve UBP-DP-YDP hükümetinin aşı sağlama konusunda “sınıfta kaldığını” iddia eden Tel, aşı alımı yapılmadığı gibi AB kanalı ile “Kıbrıs Cumhuriyetinin” satın aldığı aşılardan verilmesi öngörülen 400 bin doz aşıdan, sadece 30 bin 50 doz alınabildiğini öne sürdü. 
Pandemi nedeni ile ülkede yaşanan sorunlara değinen Tel, Cumhurbaşkanı ve hükümetin aldığı kararların “kaos yarattığını, halkın gelecek endişesi taşımaya başladığını” iddia etti. 
Hükümetin siyasi atamalara, keyfi vatandaşlık dağıtmaya devam ettiğini savunan Tel, Türkiye ile imzalanan protokolle çalışanların haklarını kesme, toplu sözleşme hakkının kaldırma, sendikaları kapatmaya yönelik çalışma yapıldığını ileri sürdü.  
“Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Kıbrıs sorununun federatif temelde çözümü için irade ortaya koyan tüm yurtseverlerin ortak mücadelesinin gerekliliği 24 Nisan’da yaptığımız geniş katılımlı mitingde bir kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Tel, bu çerçevede Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak için en geniş ortak mücadeleyi vermekte kararlı olduklarını belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 11.05.2021 14:22
Anahtar Kelimeler:
Bu Memleket Bizim Platformu
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