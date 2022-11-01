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Bu 'ırkçı' tutum bırakılmalı!

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirterek, karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesini "ırkçı" bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

01 Kasım 2022 Salı 16:22
Bu 'ırkçı' tutum bırakılmalı!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek vereceğini açıklayarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, karma evliliklerden doğan çocuklara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı vermemesinin tamamen "ırkçı" bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği üyesi bir devletin yurttaşları arasında anne-babasının doğduğu yere göre ayrımcılık yapmasının, Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmadığını ifade eden Bengihan, bunun temel insan haklarını da ihlal eden bir uygulama olduğunu ifade etti.

Güven Bengihan, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hukuku ve adaleti hiçe sayarak anne veya babasının vatandaşlığı üzerinden çocukları cezalandırması asla kabul edilemez” dedi.

Karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirten KTAMS Başkanı Bengihan, Rum Yönetimini, "insan haklarına aykırı, ırkçı" tutumunu terk etmeye davet etti.

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