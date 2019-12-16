banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111126
ALTIN
277.539
DOLAR
5.8516
STERLİN
7.8082
EURO
6.5203
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Bugün toprağa veriliyor
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
TEKMAN HALA ARANIYOR
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Bu hafta yağmur beklenmiyor

Yüksek basınç sistemi ile serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC’de hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

Bu hafta yağmur beklenmiyor

Yüksek basınç sistemi ile serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC’de hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:23
Bu hafta yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava yarın ve Çarşamba günü açık ve az bulutlu, sonraki günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı İç kesimler ve sahillerde 19 - 22 ºC dolaylarında seyredecek.

banner317
Rüzgar ilk iki gün Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Son Güncelleme: 16.12.2019 20:38
Anahtar Kelimeler:
Kktcde Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ciklos’ta büyük kaza!
Ciklos’ta büyük kaza!
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor
Başbakan Tatar Igcse Türkçe Dalında Dünya Birincisi Berilsu Meral’ı Kabul Etti
Başbakan Tatar Igcse Türkçe Dalında Dünya Birincisi Berilsu Meral’ı Kabul Etti
KKTC’yi turizmde dünyaya tanıtacak filmin tanıtım etkinliği Golden Tulıp Otel’de gerçekleştirildi
KKTC’yi turizmde dünyaya tanıtacak filmin tanıtım etkinliği Golden Tulıp Otel’de gerçekleştirildi
Hamitköy – Gönyeli çemberi arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak
Hamitköy – Gönyeli çemberi arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak
Güzelyurt'da anlamlı etkinlik
Güzelyurt'da anlamlı etkinlik
Polis bir haftada 6 bin 360 araç sürücüsünü kontrol etti
Polis bir haftada 6 bin 360 araç sürücüsünü kontrol etti
DAÜ’nün kansere karşı umut kampanyası sürüyor
DAÜ’nün kansere karşı umut kampanyası sürüyor
Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti
Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu some eğitimleri düzenledi
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu some eğitimleri düzenledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim